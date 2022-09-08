Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutköy'deki orman yangını söndürüldü
İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dursunköy Türkköşe mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ormanlık alanda soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Orman Yangını
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