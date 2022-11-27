Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 74 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 kilogram skunk ile 21 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 53 kilogram skunk, 21 kilo 350 gram esrar ile 7 bin 785 lira ve 100 dolar bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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