Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de sobadan zehirlenen 2 kardeşten biri hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi, kardeşi tedavi altına alındı.
Eski Mahalle Şeker Çeşme Sokak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.
Eve gelen ekipler, 53 yaşındaki Y.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ölen kişinin birlikte yaşadığı kardeşi 68 yaşındaki H.B. ise Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Nevşehir Soba Zehirlemesi
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