Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
[Fotograf: AA]
Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 680 adet sikke ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Karatay ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Evde ve 4 araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait 680 sikke, tarihi eser niteliğinde 16 obje ile 5 dedektör cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Konya
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