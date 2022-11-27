İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine 2 otomobili takibe aldı.

Ekipler, takibe aldıkları araçları Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada araçlardan birinde çuval, çanta ve iki valiz içerisinde 31 kilo 460 gram kubar esrar, 5 kilo 472 gram toz esrar ile tabanca, 5 fişek ve uyuşturucu öğütmede kullanılan aparat ele geçirildi.

Araçlarda bulunan N.T., A.Ş.T. ve M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.