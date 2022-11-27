Yangın, saat 15.30 sıralarında İkitelli Keresteciler Sanayi Sitesi'nde içecek tozu üretilen bir fabrikada çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında yükselen dumanları görenlerin bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.