Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 17:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da gıda fabrikasında yangın
[Fotograf: DHA]
Başakşehir'de içecek tozu üretimin yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında İkitelli Keresteciler Sanayi Sitesi'nde içecek tozu üretilen bir fabrikada çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında yükselen dumanları görenlerin bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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