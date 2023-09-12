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Türkiye
AA 12.09.2023 10:38

Şanlıurfa'da 4 bin 855 tarihi obje ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 855 tarihi obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 4 bin 855 tarihi obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "tarihi eser kaçakçılığı" çalışmaları kapsamında M.E.Y'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen, o döneme ait tiyatroya giriş bileti olarak kullanılan 4 bin 855 tarihi obje ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tarihi eserler arkeologların inceleme ve raporlamasından sonra Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Şanlıurfa Tarihi Eser Kaçakçılık
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