Şanlıurfa'da son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde 26 kişiye sosyal mesafeye uymama, maske takmama ve karantina kurallarını ihlal nedeniyle cezai işlem uyguladı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de COVID-19 tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde 86 kişiye kuralları ihlal nedeniyle ceza kesti. Kent genelinde 54 iş yerini denetleyen ekipler, 2 iş yerine para cezası uyguladı. Toplu taşıma araçlarındaki kurallara riayet etmeyen 304 kişi de uyarıldı.