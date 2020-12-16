Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta tedbirlere uymayan 112 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayan 112 kişiye ceza kesildi.
Şanlıurfa'da son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde 26 kişiye sosyal mesafeye uymama, maske takmama ve karantina kurallarını ihlal nedeniyle cezai işlem uyguladı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de COVID-19 tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde 86 kişiye kuralları ihlal nedeniyle ceza kesti. Kent genelinde 54 iş yerini denetleyen ekipler, 2 iş yerine para cezası uyguladı. Toplu taşıma araçlarındaki kurallara riayet etmeyen 304 kişi de uyarıldı.
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