Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy'de yılbaşı için kaçak çam ağacı kesenler, orman memurları tarafından suçüstü yakalandı.
Yılbaşı yaklaşırken İstanbul'da ormanlardan çam ağaçları kesenler artmaya başladı.
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Arnavutköy Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma ekipleri, Fatih Mahallesi Türkköşe mevkiinde çam ağaçlarının kesildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
[Fotoğraf: DHA]
Kestikleri ağaçları, bir araca koyan 3 kişi yakalandı.
Yakalanan şüphelilere para cezası uygulandı.
[Fotoğraf: DHA]
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