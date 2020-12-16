Kaza, Kumluca-Antalya kara yolunda meydana geldi.

Kumluca'dan Antalya yönüne giden Mehmet Aydoğmuş idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Kerem Karademir'in kullandığı ticari araç çarpıştı. Kazada, Mehmet Aydoğmuş ve beraberindeki Adem İşler ile ticari araç sürücüsü Kerem Karademir, araçlarda sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Aydoğmuş ile Adem İşler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Kerem Karademir ise ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Mehmet Aydoğmuş ve Adem İşler'in cenazeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.



