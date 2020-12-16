Osmaniye'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8036 Sokak, 2 apartmanda 13 yeni tip koronavirüs (COVID-19) pozitif ve 21 temaslı kişi olduğu belirlendi.

Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 5 bloktan oluşan bir sitede de pozitif ve temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda söz konusu yerlerde karantina uygulanmasına karar verildi.