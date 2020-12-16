Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de bir sokak ve bir siteye karantina kararı
Osmaniye'de bir sokak ve bir sitede karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.
Osmaniye'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8036 Sokak, 2 apartmanda 13 yeni tip koronavirüs (COVID-19) pozitif ve 21 temaslı kişi olduğu belirlendi.
Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 5 bloktan oluşan bir sitede de pozitif ve temaslı kişiler olduğu tespit edildi.
Bu kapsamda söz konusu yerlerde karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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