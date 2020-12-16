Ankara' nın Altındağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle oluşturulan kontrol noktasında görev yapan narkotik ekiperi, dün akşam saat 22.00'de bir otomobili durdurdu.

Otomobilin sürücüsü N.E., izin belgesi ve kimliğini soran polise tepki gösterdi.

N.E., "İzin belgemiz yok, kurallara uymuyoruz, sokağa çıkma kısıtlaması bizi bağlamaz, siz polisseniz biz de amiriz" dedi.

Bunun üzerine polis, sürücü ve yanındaki 3 kişiyi araçtan indirdi. Bu sırada sürücü N.E., emniyet amirine yumruk attı. Çıkan arbedede N.E. ve yanındakilerden S.E. "Bu devran dönecek, hesap vereceksiniz. Biz FETÖ'den ihraç olduk, bizim başımıza gelen sizin başınıza da gelecek" diyerek küfür ve hakaretlerde bulundu.

Takviye gelen ekiplerin müdahalesiyle 4 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

FETÖ'den ihraç edildikleri ortaya çıktı

Yapılan alkol testinde sürücü N.E. ile yanındaki 3 kişinin alkollü olduğu belirlendi.

İnceleme sonunda sürücü N.E'nin askeri okuldan ihraç edildiği, hakkında FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce işlem yapıldığı ve denetimli serbestlik aldığı belirlendi. S.E'nin ise Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yaparken 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ'den ihraç edildiği tespit edildi. Diğer 2 şüphelinin ise bu kişilerin akrabası olduğu öğrenildi.

Para cezası uygulandı

Sürücü N.E.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, alkollü araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, emniyet kemeri takmamaktan 132 lira para cezası uygulandı.

4 kişi hakkında koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de toplam 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.