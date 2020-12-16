Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, örgütün "emniyet mahrem yapılanması"nda yer alan ve sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 75 fişek ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Etiketler: Terör Örgütü FETÖ
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