Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, örgütün "emniyet mahrem yapılanması"nda yer alan ve sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 75 fişek ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.