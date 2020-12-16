Afyonkarahisar'da ekipler, Erenler Mahallesi 2765 Sokak'ta bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, 2 odada masalar etrafında 8 kişi belirlendi. Evdeki aramada ise bir kısmı banyoya saklanmış 5 bin 935 lira ile kumar oynama materyalleri ele geçirdi.

Evdeki G.D. ile E.S'ye "kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek" suçundan işlem yapıldı.

Ekipler, 6 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca 7 bin 350 lira ceza uyguladı.

Sivas'ta da 6 kişiye 31 bin 50 lira para cezası

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele tedbirlerini ihlal ederek, bir evde kumar oynayan 6 kişiye toplam 31 bin 50 lira para cezası verildi. Bu kişiler hakkında adli işlem de başlatıldı.