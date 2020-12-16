Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evde kumar oynayanlara ceza yağdı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar ve Sivas'ta koronavirüs ile mücadele tedbirlerini ihlal ederek, evde kumar oynayan 12 kişiye cezai işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da ekipler, Erenler Mahallesi 2765 Sokak'ta bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyonda, 2 odada masalar etrafında 8 kişi belirlendi. Evdeki aramada ise bir kısmı banyoya saklanmış 5 bin 935 lira ile kumar oynama materyalleri ele geçirdi.
Evdeki G.D. ile E.S'ye "kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek" suçundan işlem yapıldı.
Ekipler, 6 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca 7 bin 350 lira ceza uyguladı.
Sivas'ta da 6 kişiye 31 bin 50 lira para cezası
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele tedbirlerini ihlal ederek, bir evde kumar oynayan 6 kişiye toplam 31 bin 50 lira para cezası verildi. Bu kişiler hakkında adli işlem de başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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