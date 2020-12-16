Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle getirilen ek tedbirlerin etkisi hem günlük vaka sayısı hem de yoğun bakım doluluk oranlarında görülmeye başlandı. Haritası kırmızıya dönüşen yerlerden biri olan Diyarbakır’da yoğun bakım yatak oranları ve günlük vaka sayılarında azalma var.

Diyarbakır’daki sağlık kuruluşlarına yapılan başvurulara göre günlük vaka sayısında yüzde 30, yoğun bakım yatak doluluk oranında yüzde 10'luk gerileme olduğu belirlendi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, alınan tedbirler ve vatandaşlarda artan duyarlılığın sonuçlar üzerinde direkt etkili olduğunu söylüyor.

"Önceki dönemlerde ciddi bir artışımız olmuştu. Süreç içerisinde hiçbir zaman tıkanıklığa düşmedik. Yani hastalarımız her şekilde hastanelerimizde hem servis yatağına hem de yoğun bakım yatağına sahip oldular. Tabii kısıtlama süreci devam ediyor. Hem hafta içi akşamları hem de cumaları pazartesi sabahına kadar kısıtlamalar devam ediyor. 31 Aralık'ta yeni yıl başlangıcıyla birlikte başlayacak olan 4 günlük bir kısıtlama daha olacak. Vatandaşımızın kısıtlamalara uymasını rica ediyoruz. Süreçte en önemli kozumuz, silahımız maske ve temizlik kuralları. Bu kurallara uyulması bizi destekleyecektir. Yüzde 60-65 bandına kadar geriledik. Diyarbakır'da tüm kamu ve özel hastanelerimiz yatak planlamalarını yapmış durumda. İlçe hastanelerimiz de dahil bu sisteme. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından planlama süreç başından bu yana bu şekilde yönetilmektedir. Ana karargah bizim hastanemiz olduğu için en fazla yatak kapasitesi bizim hastanede. Şu an yatak kapasitelerinde ciddi bir şekilde düşme başladı. Dualarımız bu düşüşün devam etmesi. Kısıtlamaların çok büyük etkisi oluyor. Kısıtlamalar vatandaşların temasını kesinlikle kesiyor."

[Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç]

"Evde sıkılmak nefes alamamaktan kat kat iyidir"

Hastaneye yapılan başvurulardaki gözlemlerini de aktaran Doktor Karakoç, zaman zaman tedavi direnci ile karşılaştıklarını, bunun da onulmaz sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor.

"Evinizde, ailenizle birlikte rahat nefes almak, hastane odasında tek başına kalmak veya bir yoğun bakımda entübe olarak mekanik vantilatör dediğimiz solunum cihazına bağlı nefes almaktan kat kat daha iyidir. Herkesin kurallara uymasını ve bu süreçte bize desteklemesini istiyoruz. Eğer kısıtlamalar ve tedbirler bu şekilde devam ederse yaklaşık 20-25 gün veya 1 ay içerisinde tahmini olarak sürecin daha da hafifleyeceğini öngörebiliyoruz. Tedavi direnciyle çok karşılaşıyoruz. Özellikle toplum içerisinde yanılmalar var, yanlış yönlendirmeler var. Lütfen sadece işin bilirkişileri tarafından söylenen kurallar yerine getirilsin. İlaç tedavisi hem ülkemizde hem dünya genelinde kullanılan bir yöntem ve bu hastalığın yayılmasında, hastalığın kötüleşmesinde gerçekten ciddi bir engel ve bariyer olabiliyor. Lütfen hekimlerin önerilerine uyum göstersinler."