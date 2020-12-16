20 yılda 12 ton çöp biriktirmiş
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki katlı evde yalnız yaşayan bir kişinin evinden kötü koku gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, 20 yıldır biriktirdiği yaklaşık 12 ton çöpü tahliye etti.
Seydişehir'e bağlı Ketenli Mahallesi'ndeki evde yaşayan 66 yaşındaki Hasan Apil'in, 20 yıldır bertaraf etmediği çöpler, yayılan kötü koku nedeniyle komşularını rahatsız etti.
Bunun üzerine Mahalle Muhtarı Abdurrahman Sarıgül, durumu Kaymakamlık ve Belediye ekiplerine haber verdi.
4 kamyon çöp çıktı
Kaymakamlığın talimatıyla harekete geçen Seydişehir Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, şikayet konusu eve gitti.
Tek katlı evde ve bahçesinde çöp yığınlarıyla karşılaşan ekiplerin temizlik işlemine başladığı sırada ev sahibi Apil'in engellemesiyle karşılaştı.
Temizlik görevlilerinin yardım istemesi üzerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Apil'i sakinleştirip ikna ettikten sonra evin temizlenmesi sağlandı. Ekipler, evden ve bahçesinden 4 kamyon çöp çıkardı.
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