Kaza, kent merkezindeki mendirek alanında meydana geldi.

Necdet Dikmen idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mendirekten düşerek, deniz kıyısındaki balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araç, denize düşmekten son anda kurtuldu.

Sürücü Dikmen, kendi imkanıyla araçtan dışarı çıktı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşmemesi için halata bağladığı aracı, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

"2020 bize hiç iyi gelmedi"

Sinop’ta 30 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen sürücü Dikmen kaza anını anlattı:

“Manevra esnasında ileri geri yapıyordum. Geri vitese taktığımı sanıyordum. Oysa ileri vitesi takmışım. Daha sonra araç denize doğru düştü. Biraz korktum ancak bagajdan çıkmayı başardım. Aracın sadece sağ tarafı ıslandı. Bu 2020 yılından kurtulmak istiyorum. Başımıza çok kötü şeyler geldi. Salgınlar, hastalıklar, ölümler çoğaldı."