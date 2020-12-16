Dezenfektan, koronavirüs ile mücadelede en sık kullanılan temizlik malzemelerinin başında geliyor.

Tekirdağ'da ise dezenfektan, çeşmelerden akıyor.

Ücretsiz kullanıma sunulan dezenfektan madde, Namık Kemal Üniversitesi tarafından üretiliyor.

16 noktaya dezenfektanın olduğu tanklar kondu

Süleymaniye Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Onlar kimya laboratuvarlarında yer ve yüzey dezenfektanı maddesini ürettiler, biz de depoları yaptık, suyla karışımlarını yapıp vatandaşımızın kullanımına açmış olduk" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi'nce yerleştirilen dezenfektan çeşmeleri, şehrin 16 noktasında ve ikişer tonluk tanklarla vatandaşa hizmet veriyor.

Dezenfektan madde, el ve vücut temizliğine uygun değil. Sadece yer ve yüzey temizliğinde kullanılıyor.