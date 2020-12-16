Zeynal Akbaba idaresindeki hafif ticari araç, 3.Çevre Yolu ile Malatya Caddesi'nin kesiştiği bölgeye bırakılan kum yığınına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla attı, sürücü Akbaba yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi tamamlanan sürücü Akbaba, kaza anını anlattı.

Zeynal Akbaba, “Arkamdaki ekip arabasına yol vermek için hafif sağa kırdım. Sağa kırınca da yol üzerine dökülen kuma vurdum. Arabayı yan yatırdım” dedi.

Aracın kum yığınına çarparak takla atması yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.