Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran Suriye kaynaklı toz taşınım sabah saatlerinde yoğunlaştı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu bulunanların toz bulutunun olduğu saatlerde zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Hatay

Hatay'da etkili olan toz bulutu nedeniyle Antakya ilçesinde puslu bir hava oluştu, görüş mesafesinde zaman zaman düşme yaşandı.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, toz taşınımı nedeniyle evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Antakya Habib-i Neccar Dağı eteklerinden bakıldığında toz bulutlarının kenti kapladığı görüldü.

Toz taşınımı çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek.