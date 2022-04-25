Şanlıurfa ve Hatay'a toz yağdı
Şanlıurfa ve Hatay'da etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı.
Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran Suriye kaynaklı toz taşınım sabah saatlerinde yoğunlaştı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.
Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini söyledi.
Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu bulunanların toz bulutunun olduğu saatlerde zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
Hatay
Hatay'da etkili olan toz bulutu nedeniyle Antakya ilçesinde puslu bir hava oluştu, görüş mesafesinde zaman zaman düşme yaşandı.
Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, toz taşınımı nedeniyle evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı.
Antakya Habib-i Neccar Dağı eteklerinden bakıldığında toz bulutlarının kenti kapladığı görüldü.
Toz taşınımı çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek.
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