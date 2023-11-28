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Türkiye
AA 28.11.2023 17:14

Şanlıurfa Adliyesi'nde yakalanan 'sahte savcı' tutuklandı

Şanlıurfa Adliyesi'nde, sahte kimlikle kendisini savcı olarak tanıtıp cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan zanlı yakalandı.

Şanlıurfa Adliyesi'nde yakalanan 'sahte savcı' tutuklandı

Kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak Şanlıurfa Adliyesi'ne gelen A.P. isimli şüpheli, cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu.

Cezaevi savcısıyla görüşmesinde kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.P, ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K'nın işlemlerini hızlandırıp hızlandıramayacağını sordu.

Cezaevi savcısı, hareketlerinden şüphelendiği A.P'den kimliğini göstermesini isteyerek, görevine dair detaylar öğrenmek istedi.

Sahte kimliği gösteren şüphelinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine cezaevi savcısı, başsavcılığa bildirdi. Yapılan araştırmada, A.P'nin sahte kimlik kartı kullandığı tespit edildi.

Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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