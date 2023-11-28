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Türkiye
AA 28.11.2023 16:39

İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk ve arkadaşı havaya ateş açtı

Büyükçekmece'de havaya ateş eden 16 yaşındaki çocuk ile kurusıkı tabancanın sahibi olan arkadaşı, ailelerine teslim edilmek üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk ve arkadaşı havaya ateş açtı
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da sosyal medya platformunda ve bazı basın kuruluşlarında yer alan "14 yaşında bir çocuk silahla havaya ateş ediyor" başlıklı haberler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, silahı kullanan M.K'yi, Murat Çeşme Mahallesi'ndeki adresinde yakaladı. İncelemede silahın M.K'nin arkadaşı B.A.G'ye ait olduğu tespit edildi.

B.A.G. da ikamet adresinde yakalanırken olayda kullanılan kurusıkı tabanca ise evin bahçesindeki köpek kulübesinde 13 fişek ile ele geçirildi.

Haklarında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatılan 2 çocuk sevk edildikleri adliyede ailelerine teslim edilmek üzere serbest bırakıldı.

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