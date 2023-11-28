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Türkiye
AA 28.11.2023 16:34

TCG Anadolu Kocaeli'de ziyaretçilerle buluşacak

TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kocaeli'de ziyarete açılacak.

TCG Anadolu Kocaeli'de ziyaretçilerle buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TCG Anadolu, 30 Kasım Perşembe günü İzmit Körfezi'ne demirleyecek. Gemi, 6 Aralık Çarşamba gününe kadar 10.00-18.00'de ziyaret edilebilecek.

Araçlarıyla Büyükşehir Belediyesinin ana binasının arkasında yer alan otoparktan giriş yapacak ziyaretçiler için 1 Mart Vapur İskelesi'ne kadar koridor oluşturulacak. TCG Anadolu'yu ziyaret edecekler için 1 Mart Vapur İskelesi'nden deniz araçlarıyla ring seferleri düzenlenecek.

Deniz ulaşımının aksamaması içinse İzmit Körfezi'ndeki Hat 1 ve Hat 3 seferleri, 30 Kasım-6 Aralık'ta Marina İskelesi'nden yapılacak.

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