Marmara'da ulaşıma fırtına engeli

Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Olumsuz havanın etkisiyle birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geliyor.

Bölgede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de Liman Başkanlığının talimatıyla geçici olarak durduruldu.

Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan arabalı vapur seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 17.00 ve 21.00 dışındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 20.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 21.00 hariç diğer seferlerin aynı gerekçeyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

THY'nin 56 seferi iptal edildi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapıldığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda bugün için 56 seferin iptal edildiğini belirten Üstün, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabileceğini kaydetti.

İstanbul Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.