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TRT Haber 28.11.2023 15:06

Bakan Koca: Gazze'den bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Gazze'den çıkarılacak, büyük bölümü çocuk bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Bakan Koca: Gazze'den bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için çalışıyoruz

Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Heyetimizin tespitlerine bağlı olarak hastanenin bir an önce faaliyete geçirilmesini planlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyetin, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal ettiği belirtildi.

"Gazze'deki ekipler üç bölgeden ikisinde çalışmalarını tamamladı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, Gazze’de ekiplerin, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamladığını ifade etti.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Gazze’de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, Sahra Hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız.

Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye’ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz."

150 kişi Türkiye'ye getirildi

Gazze'den daha önce 88 hasta, 62 de refakatçi olmak üzere toplam 150 kişi Türkiye'ye getirilmişti.

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Fahrettin Koca Gazze
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