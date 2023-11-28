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Gündem
AA 28.11.2023 14:42

AK Parti'de adayların 15 Aralık'tan itibaren netleşmesi bekleniyor

AK Parti'de, 2024'te yapılacak yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ediyor. Aday tespit komisyonunun önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlaması planlanıyor. Ankara ve İstanbul da dahil adayların 15 Aralık'tan itibaren netleşmesi bekleniyor.

AK Parti'de adayların 15 Aralık'tan itibaren netleşmesi bekleniyor

AK Parti'de, Aday Tespit Komisyonu, 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak. Ankara ve İstanbul da dahil adayların 15 Aralık'tan itibaren netleşmesi bekleniyor.

AK Parti'de, 2024'te yapılacak yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ediyor.

Bu kapsamda, temayül yoklaması tamamlanırken, gözler Aday Tespit Komisyonu çalışmalarına çevrildi. Komisyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacak.

Titizlikle sürdürülecek çalışmaların ardından Ankara ve İstanbul dahil adayların 15 Aralık'tan itibaren belirlenmesi planlanıyor.

AK Parti'de aday belirleme kriterlerinden biri temayül yoklaması. Yaklaşık 150 bin AK Partiliye "Kimi aday olarak görmek istersiniz" diye soruldu. Cevaplar, elektronik ortamda alındı.

Önemli bir diğer kriter ise anket sonuçları. İllerde yapılan anketler, aday isimlerini belirlemede yol gösterici olacak. Seçmenin hangi isimler üzerinde yoğunlaştığı belirlenecek. AK Parti, kamuoyu yoklamalarından da yararlanacak.

Aday tanıtımı ve seçim beyannamesi programlarının tarihi için, ocak ayının sonu işaret ediliyor. Tanıtım toplantısı ile seçim kampanya sürecinin başlaması planlanıyor.

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