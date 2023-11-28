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Türkiye
AA 28.11.2023 17:08

Artvin'de dalgalar balıkçı barınaklarına zarar verdi

Artvin'in Karadeniz sahilindeki Kemalpaşa ilçesinde fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, balıkçı barınaklarında hasara yol açtı.

Artvin'de dalgalar balıkçı barınaklarına zarar verdi

Karadeniz'de pazar günü başlayan ve dün şiddetini artıran fırtına ve yağış, yükselen deniz sularının yol ve balıkçı barınaklarını basmasına neden oldu.

Yağış ve fırtınanın sona ermesi ile suların çekilmesinin ardından barınak duvarlarının dalgaların taşıdığı kaya parçalarıyla tahrip olduğu, kayıkların zarar gördüğü saptandı.

Kemalpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Saim Çakıcı, bölgede geçimini balıkçılıkla sağlayan birçok balıkçının malzemesinin dalgalara kapıldığını söyledi.

Artvin'de dalgalar balıkçı barınaklarına zarar verdi

"Yarın denize çıkalım desek ağ atıp balık tutacak aracımız yok"

Dede, baba mesleği balıkçılığı 10 yaşından beri yaptığını belirten Çakıcı, şöyle konuştu:

"Dün yaşadığımız olay bizi çok üzdü. 3 motorlu kayığımız battı. Devlet yetkilileri yanımızda, Kaymakam Hanım geldi. AFAD ile Tarım ve Orman Müdürlüğünden yetkililer hasar tespiti yaptı. Kıyı emniyeti incelemeler yaptı. Zararımız çok, av araçlarımız gitti. Yarın denize çıkalım desek ağ atıp balık tutacak aracımız yok. Ağlarımızın çoğu suyun içinde. Çıkarsak bile fayda alamayız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz."

Artvin'de dalgalar balıkçı barınaklarına zarar verdi

"Mendirek yapılması da şart ki sahil tahrip olmasın"

52 yaşındaki balıkçı Kenan Güneş, Kemalpaşa'da daha önce böyle bir durum yaşamadıklarını ifade ederek, "Dalgakıranların arka tarafının genişletilmesi gerekiyor ki burası korunsun. Mendirek yapılması da şart ki sahil tahrip olmasın. Devletimizin zarar tespiti yaptırıp vatandaşlara yardım edeceğinden hiç şüphem yok." dedi.

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