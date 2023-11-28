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Türkiye
İHA 28.11.2023 16:53

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslar teknik takip altına alındı.

28 adreste eş zamanlı olarak operasyon yapan jandarma ekipleri bu operasyonlar sonucunda 451,82 gram bonzai, 97 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, 22 gram kenevir tohumu, 23 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 59 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 28 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendiren 24 bin lira ele geçirildi.

26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 firar şahsın yakalanması çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

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