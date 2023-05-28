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Türkiye
DHA 28.05.2023 07:57

Sandık görevlileri yemin ederek görevlerine başladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

Sandık görevlileri yemin ederek görevlerine başladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda sandıklarda görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi.

Sandık görevlileri yemin ederek görevlerine başladı

Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

Sandık görevlileri yemin ederek görevlerine başladı

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle: `Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.`

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