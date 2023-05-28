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Türkiye
TRT Haber 28.05.2023 07:24

Meslek liseliler elektrikli araçla TEKNOFEST'te birinci oldu

Tekirdağ'da meslek liseli öğrencilerin tasarladıkları araç, TEKNOFEST'ten birincilik ödülüyle döndü. Okulda yeni yarışlar için hazırlıklar şimdiden başladı. Yeni hedefleri ise araçtaki yerlilik oranının artırılması.

Meslek liseliler elektrikli araçla TEKNOFEST'te birinci oldu
[Fotograf: AA]

Öğrenci ve öğretmenler gece-gündüz çalıştı, TEKNOFEST 2023 Liselerarası Elektrikli Araç Yarışması'ndan görsel tasarım dalında birincilik ödülüyle döndüler.

Tekirdağ Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Atomik 59 takımı, tamamen kendi imkanlarıyla elektrikli araç tasarladı.

"Atomik 59" adlı elektrikli araç, Gebze TÜBİTAK Yerleşkesi'nde düzenlenen yarışmada kontrolleri ve yarışları başarılı şekilde tamamladı.

Lisenin TEKNOFEST başarısı okulda sevinçle karşılandı. Takımın şimdiki hedefi aracın yerlilik özelliklerini geliştirerek, yeni yarışmalarda da boy göstermek.  

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