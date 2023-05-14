Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.05.2023 12:42

Sandık başındaki görevliye kızından 'Anneler Günü' sürprizi

Bartın’da sandık başında görevli Songül Uçar’a, kızı Neslihan Uçar 'Anneler Günü'nü kutlamak için çiçek getirerek, sürpriz yaptı. Anne Songül Uçar, “Çok şaşırdım böyle bir şey beklemiyordum” dedi.

Sandık başındaki görevliye kızından 'Anneler Günü' sürprizi

Bartın il genelinde 578 sandıkta 155 bin 742 seçmen, 311 okulda sabah saatlerinde oylarını kullanmaya başladı.

3 bin 700 seçmenin oy kullandığı Çaydüzü İlkokulunda 1029 nolu sandıkta görevli Songül Uçar’a kızı Neslihan Uçar 'Anneler Günü'nde sürpriz yaparak, çiçek hediye etti.

Şaşkın olduğunu söyleyen Anne Songül Uçar, “Bugün sandıkta görevliydim, böyle bir sürpriz beklemiyordum. Çok teşekkür ederim” dedi. Neslihan Uçar da, “Annem bunu hak ediyor ve bugün Anneler Günü onu her zaman yanındayız bugün de yanında olalım dedik ve bu sürprizi yaptık” dedi.

Çiçeğini alan anne Uçar, daha sonra görevine devam etti.

ETİKETLER
Bartın Anneler Günü
Sıradaki Haber
Terör nedeniyle boşalttıkları köylerinde 30 yıl sonra oy kullandılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı
13:13
Sınır noktasında seçim heyecanı
13:06
Yeniçeri kıyafeti giyip, atı ile oy kullanmaya gitti
12:50
Bakan Akar oyunu mezunu olduğu okulda kullandı
12:41
Twitter mahkeme kararı uyarınca Türkiye'deki bazı içerikleri engelledi
12:25
Akşener: Aziz milletin vereceği karar bizlerin başımızın üstündedir
Hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
Hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
FOTO FOKUS
Hasta veya engelliler 'seyyar sandık' ile oylarını kullandı
Hasta veya engelliler 'seyyar sandık' ile oylarını kullandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ