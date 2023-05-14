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Türkiye
AA 14.05.2023 11:46

Hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı

Diyarbakır'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken, bazıları ise sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.

Hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı

İl Seçim Kurulunca yürütülen çalışmada görevliler, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin evine sandık götürdü.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde ikamet eden ve yatağa bağımlı yaşayan 98 yaşındaki Behiye Altındağ ile 69 yaşındaki Mevlüde Ok, evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı.

Ekiplerin yardımıyla sandık başına gitti

Merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan ve kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen 90 yaşındaki Maynur Erkan, sağlık hizmetleri ekiplerinin yardımıyla evinden alınarak, kuruma ait araçla oy kullanacağı okula götürüldü.

Tekerlekli sandalyesiyle sandığın bulunduğu sınıfa götürülen Erkan, oyunu kullandı, Kürtçe seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Sağlık ekiplerine de teşekkür eden Erkan, "Onlar gelmeseydi oy kullanamazdım." dedi.

Sağlık hizmetinde görevli Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Özgür Süleyman Kortak, hasta ve engelli vatandaşların oy kullanmasına destek sunduklarını söyledi.

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