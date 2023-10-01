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Türkiye
AA 01.10.2023 16:01

Sancaktepe'de rögarın taşması sonucu 4 daireyi su bastı

İstanbul Sancaktepe'de, sağanak nedeniyle rögarın taşması sonucu zemin katta bulunan 4 daire su altında kaldı.

Sancaktepe'de rögarın taşması sonucu 4 daireyi su bastı
[Fotograf: AA]

Kentin birçok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluşurken bazı evleri su bastı.

Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Örgü Sokak'ta 2 apartmanın zemin katlarındaki 4 daire rögarın taşması sonucu sular altında kaldı.

Hasar oluşan evlerde eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşların kendi çabalarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Daire sakinlerinden Zeliha Sözen,  "Apartmanın önündeki rögarın taşması sonucu evlerimizi su bastı. Perişan vaziyetteyiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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