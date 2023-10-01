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Türkiye
DHA 01.10.2023 14:48

Avcılar'da su birikintileri trafik kazasına neden oldu

İstanbu’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış Avcılar’da farklı noktalarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

Ambarlı Limanı’na giden yoldaki su birikintileri trafik kazasına neden oldu. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından Avcılar'da çok sayıda noktada su birikintileri meydana geldi.

Yağmurun etkisini arttırdığı sabah saatlerinde Pazar pazarı, Ambarlı Liman Yolu ve sürücü adaylarının sınava girdiği noktada biriken sular sürücü ve yayaların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Ambarlı Limanı’na giden yoldaki su birikintileri trafik kazalarına sebep oldu. Bir otomobil sürücüsünün göle dönen yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araca çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Avcılar'da su birikintileri trafik kazasına neden oldu
Avcılar'da su birikintileri trafik kazasına neden oldu
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