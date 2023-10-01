Hafif Sağanak Yağışlı 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.10.2023 13:00

Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlardan su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli batı ve kuzeybatılı rüzgar (40-70 kilometre/saat) ile etkili olacak.

Yağışların yarın Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun'un batısı ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Karadeniz Bölgesi Sel Sağanak
Sıradaki Haber
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda aksayan seferler normale döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:24
Yaşlı Destek Programı kapsamına 60 yeni proje başvurusu alındı
14:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör saldırısını 1 Ekim'de yapmış olmaları manidardır
14:15
Bahçeli: Emekli maaşlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içinde
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:33
Yabancı temsilciliklerden Türkiye'ye terör saldırısı nedeniyle dayanışma mesajları
14:10
Patlamada kullanılan araç Kayseri'de gasbedilmiş
Satala Antik Kenti'ndeki kazıda çok kollu şamdan bulundu
Satala Antik Kenti'ndeki kazıda çok kollu şamdan bulundu
FOTO FOKUS
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ