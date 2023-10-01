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Türkiye
AA 01.10.2023 13:25

AKOM: Yağışlar yarın devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sağanağın sabaha kadar etkili olduğunu, kentin farklı bölgelerine 20 ila 221 kilogram arasında yağış düştüğünü açıkladı. AKOM, İstanbulluları mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da uyardı.

AKOM: Yağışlar yarın devam edecek

Açıklamada, sabaha karşı Avrupa Yakası'nın batısında ve Anadolu Yakası'nın tamamında etkili olmaya başlayan yağmurun akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Yarın da etkisini sürdürecek yağışlı hava sebebiyle bazı bölgelerin yer yer saatte 100 kilogram üzerinde yağış alabileceğine işaret edilen açıklamada, İstanbullulara dikkatli olmaları, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

İstanbul'un sağanak etkisini sürdürüyor
İstanbul'un sağanak etkisini sürdürüyor

Açıklamada, itfaiyenin 234 motopomp (su tahliye makinası), 586 dalgıç pompa, İSKİ ekiplerinin 86 motopomp, 2 sel modülü, yol bakım ekiplerinin 92 motopomp, park bahçeler ekiplerinin de 10 motopompla olumsuzluk yaşanan noktalara müdahale ettiği bildirildi.

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