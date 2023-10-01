AKOM: Yağışlar yarın devam edecek

Açıklamada, sabaha karşı Avrupa Yakası'nın batısında ve Anadolu Yakası'nın tamamında etkili olmaya başlayan yağmurun akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.
Yarın da etkisini sürdürecek yağışlı hava sebebiyle bazı bölgelerin yer yer saatte 100 kilogram üzerinde yağış alabileceğine işaret edilen açıklamada, İstanbullulara dikkatli olmaları, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, itfaiyenin 234 motopomp (su tahliye makinası), 586 dalgıç pompa, İSKİ ekiplerinin 86 motopomp, 2 sel modülü, yol bakım ekiplerinin 92 motopomp, park bahçeler ekiplerinin de 10 motopompla olumsuzluk yaşanan noktalara müdahale ettiği bildirildi.