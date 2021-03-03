İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda, Veysel Karani Mahallesi'nde kumar oynatıldığı bilgisi alınan iş yerine operasyon düzenlendi.

Polisin, adreste yaptığı kontrollerde içeride bulunan 8 kişiden 7'sinin kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan aramada 10 deste iskambil kağıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 dolar ve 22 bin 475 lira ele geçirildi.

İşyeri sorumlusu M.K. hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. İş yerinde bulunan kişiler hakkında toplam 19 bin 521 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri mühürlendi.