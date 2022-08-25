Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 11:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sanatçı İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile minibüs çarpıştı. Şarompole devrilen minibüste sıkışan sanatçı İbrahim Tatlıses ve 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sanatçı İbrahim Tatlıses ile kızının da içinde bulunduğu minibüs Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde bir kamyon ile çarpışarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler minibüste sıkışan sanatçı İbrahim Tatlıses'i kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Tatlıses ve beraberindeki 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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