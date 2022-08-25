Sanatçı İbrahim Tatlıses ile kızının da içinde bulunduğu minibüs Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde bir kamyon ile çarpışarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler minibüste sıkışan sanatçı İbrahim Tatlıses'i kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Tatlıses ve beraberindeki 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.