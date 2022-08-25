Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 13 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Ankara'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü destekçilerinin tespit edilmesi amacıyla sürdürülen istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlarda, 13 yabancı uyruklu yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Ankara DEAŞ Terör Örgütü
Son Haberler
- 10:54
- 10:51
- 10:48
- 10:48
- 10:36
Sıradaki Haber
İstanbul'da denize giren baba boğuldu, oğlu kayboldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz