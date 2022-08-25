Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü destekçilerinin tespit edilmesi amacıyla sürdürülen istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlarda, 13 yabancı uyruklu yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.