Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Hatay’ın kıyı, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu yağış beklenmiyor

Yurdun batısında etkili olan yağışlı hava cumartesi günü Karadeniz kıyılarında etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.

Pazar günü yurt genelinde yağış beklenmezken, en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 32, İstanbul ve İzmir'de 31, Diyarbakır'da 40 Antalya'da 31, Samsun'da 30, Konya'da 33 derece civarında seyredecek.