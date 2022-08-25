Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maltepe'de zincirleme kaza: Ulaşım aksadı
[Fotograf: AA]
Maltepe D-100 kara yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.
Maltepe'de E.Ş. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde seyir halindeyken aynı yönde giden otomobile arkadan çarptı. Daha sonra aynı yönde seyreden 2 otomobil daha kazaya karıştı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 09:28
- 09:21
- 09:15
- 09:10
- 09:07
Sıradaki Haber
Bayındır'da tefecilik operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz