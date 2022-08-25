Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Bayındır ilçesinde Ç.U. ve G.M'nin acil nakit para arayışı içerisine olan vatandaşlara tefecilik usulüyle para verdiğini, karşılığında senet imzalatıp, maaşlarına el koyduğu belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurların birçok taşınmazını da kendi üzerlerine alıp haksız kazanç elde ettiğini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 senet, 4 tapu ve 1 mağdur bilgileri olan ajanda ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.