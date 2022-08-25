Düğün merasimi yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga için olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyet güçleri olay yerini kısa sürede kontrol altına alınırken, çeşitli yerlerinden yaralanan 11 kişi Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.