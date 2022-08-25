Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 04:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da düğünde kavga: 2'si ağır 11 yaralı
[Fotograf: İHA]
Manisa'nın Kula ilçesinde taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı düğünde çıkan kavgada 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Olayla ilgisi bulunan 10 kişi yakalandı.
Düğün merasimi yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga için olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Emniyet güçleri olay yerini kısa sürede kontrol altına alınırken, çeşitli yerlerinden yaralanan 11 kişi Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Manisa
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