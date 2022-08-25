Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 04:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa'da kuyumcu soygunu: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumcu dükkanını soyan iki kişi, iki görevliyi silahla yaraladı.
Mevlana Mahallesi 911. Sokak'taki kuyumcu dükkanına motosikletle gelen iki soyguncu, silah tehdidiyle görevlilerden tezgahtaki altınları istedi.
Dükkandaki bir miktar altını alan şüpheliler, kendilerini durdurmak isteyen iki görevliyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, kuyumcu dükkanında inceleme yaptı.
Şüphelilerden biri, polisin çalışması sonucu yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Etiketler: İstanbul
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