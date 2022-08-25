21 yaşındaki Muhammed Şeyh H. idaresindeki otomobil, Şekerdere Bulvarı Karamanlı Kavşağı'nda, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı yöne geçti.

Otomobil, karşı şeritte Abdulaziz Ö. yönetimindeki otomobile ve ardından Tugay Ö'nün kullandığı halk otobüsüne çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüleri ile Levent Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Şeyh H. ve Abdulaziz Ö'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı.