Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 00:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da toprak kayması: Bina boşaltıldı, mühürlendi
[Fotograf: AA]
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada toprak kayması oluştu. Bu sebeple bir apartman önce boşaltıldı, ardından ekipler tarafından mühürlendi.
Ekinci Mahallesi 2901. Sokak’ta bina inşaatı için temel kazısı yapılmış arsadaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanında, 24 hanenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konularak mühürlendi.
[Fotoğraf: AA]
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