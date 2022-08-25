Sosyal medyadan emniyet mensuplarına yönelik hakaretlere karşı polis harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı sosyal medya paylaşımlarında, emniyet mensuplarına yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Şüpheli, Küçükçekmece'de gözaltına alındı.

Zanlının 7 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı

Zanlının dolandırıcılık, yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 7 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve nafaka hükümlerine uymama suçlarından da arandığı tespit edildi.

Hakkında "Türk milletini, Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan işlem yapılan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.