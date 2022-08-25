Kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti. Metan gazından zehirlendiği belirtilen 2 kişinin kaçak kazıyı define aramak için yaptıkları iddia edildi.
A.U., Hüsametli Mahallesi'nin Andız mevkiinde kazılan 15 metrelik kuyuya inen 2 arkadaşından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kuyuya inen ekipler, Kemal Arslantaş ve Ahmet Bulut'u bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edildi
Yaralı Arslantaş ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslantaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin A.U'nun ifadesine başvurduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan, metan gazından zehirlendiği bildirilen Arslantaş ve Bulut'un çıkarıldığı kuyudaki kaçak kazının, define aramak için yapıldığı iddia edildi.
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