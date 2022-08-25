Eyüpsultan’da, Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle otobüsün ön lastikleri çukura düştü, otobüs kanalizayon çukuruna düşmekten son anda kurtuldu.

Yolcular tahliye edildi ve durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, cadde trafiğe kapatıldı.

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.