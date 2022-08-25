Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü: Otobüs kanalizasyona düşecekti
İstanbul Eyüpsultan’da, yoğun sağanağın da etkisiyle İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü. Kanalizasyona düşmekten son anda kurtulan otobüsteki yolcular tahliye edildi, ekipler bölgede onarım çalışması başlattı.
Eyüpsultan’da, Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle otobüsün ön lastikleri çukura düştü, otobüs kanalizayon çukuruna düşmekten son anda kurtuldu.
Yolcular tahliye edildi ve durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, cadde trafiğe kapatıldı.
O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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