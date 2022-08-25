Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 16:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
[Fotograf: TRT Haber]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
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